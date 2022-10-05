В ГИБДД Екатеринбурга нашли массу нарушений в работе городских такси

В ГИБДД Екатеринбурга подвели итоги профилактического мероприятия "Такси". Обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, мероприятие проводилось на этой неделе. Оно направлено на профилактику ДТП с участием автомобилей такси, пресечение нарушений Правил дорожного движения и незаконного ведения предпринимательской деятельности.

В итоге инспекторами пресечено 181 нарушение ПДД водителями такси. Чаще всего таксисты нарушали правила перевозки пассажиров без специального разрешения, зафиксировано 35 таких случаев. К административной ответственности за управление авто с техническими неисправностями привлечено 60 водителей.

Среди нарушителей установлено 59 иностранцев – все они были проверены на предмет законности пребывания в России. А в ходе одного из рейдов полицейские выявили 43-летнего таксиста, который возил пассажиров, будучи лишенным водительских прав. Сейчас материалы в отношении него направлены в суд.

Как добавили в ГИБДД, в 2022 году в Екатеринбурге зарегистрировано 63 аварии с участием автомобилей такси, в которых один человек погиб и 83 получили травмы. По данным ведомства, основными причинами ДТП, произошедших по вине таксистов, являются несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.