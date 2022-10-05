05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Экономика В России Москва
Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки мобилизованных москвичей и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых социальных гарантиях, которые будут предоставляться мобилизованным москвичам и их семьям. Ранее сообщалось, что мобилизованные из столицы будут ежемесячно получать дополнительную выплату от властей города в размере 50 тыс. руб.

"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал", - сообщил градоначальник.

Так, детей мобилизованных вне очереди зачислят в детский сад по достижении полутора лет, детей вне очереди переведут в детский сад или школу ближе к месту жительства. Семьи мобилизованных освобождаются от оплаты городских и муниципальных детских садов.

Школьникам из семей мобилизованных (1-11 классы) будут предоставлены бесплатные завтрак и обед в школе, студентам городских колледжей – бесплатный обед. Детей мобилизованных граждан в первую очередь зачислят в группы продленного дня, для них она будет бесплатной.

Также дети мобилизованных смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях, подведомственных властям Москвы.

Также помогут пожилым родственникам и инвалидам из семей мобилизованных, это касается предоставления соцобслуживания на дому и направления в дома ветеранов.

Предоставляемые в Москве преференции уже сравнивают с тем, как помогают мобилизованным из других регионов, здесь проявляется пресловутая разница субъектов в доходах. Так, в Омской области сегодня губернатор Александр Бурков сообщил, что бюджет региона дефицитный, и денег на единовременные выплаты семьям мобилизованных нет.

Теги: сергей собянин, москва, выплаты, мобилизания, социальные гарантии



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