Пермский мукомольный завод выплатил мобилизованным по 20 тысяч рублей

Пермский мукомольный завод выплатил мобилизованным работникам по 20 тыс. руб. Об этом говорится в группе предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным завода, такая сумма требуется, чтобы купить то, что указано в списке от военкомата.

"Наш завод бронирует работников за предприятием, в связи с чем они получают отсрочку от мобилизации. Но бронировать можно не всех, в законе о мобилизации есть определенные ограничения. Желаем нашим ребятам поскорее вернуться домой здоровыми", - говорится в сообщении.

Число мобилизованных работников на заводе не уточнили.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.