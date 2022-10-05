05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные сотрудники ММК получат по 100 тысяч рублей

Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината, призванные в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя ЗСО, генеральный директор ММК Павел Шиляев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Кроме того, каждому несовершеннолетнему ребенку мобилизованного работника ММК в течение всего периода его мобилизации будет ежемесячно выплачиваться материальная помощь в объеме, соответствующем минимальному размеру оплаты труда в Челябинской области. Также им будут предоставлены бесплатные путевки в загородные лагеря во время зимних и летних каникул.

После военной службы сотрудники ММК смогут пройти бесплатное реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях ММК, а также получить один дополнительный оплачиваемый отпуск и разовую выплату в размере средней заработной платы по ММК.

Теги: ММК, мобилизация, выплаты,



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