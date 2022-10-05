Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова объяснила, почему сбежала из-под домашнего ареста

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, сбежавшая из-под домашнего ареста, опубликовала в своем Telegram-канале заявление для Басманного суда Москвы, где сегодня пройдет заседание по изменению ей меры пресечения.

Она сообщила, что следователь и прокурор по ее делу игнорируют данные ООН о смертях гражданского населения (в том числе детей) в зоне российско-украинского конфликта.

"Следователь полностью проигнорировал эти факты, а две недели назад, в ходе рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, прокурор вообще назвала данные ООН не существенными и не заслуживающими внимания", - пишет Овсянникова.

"После этого у меня не осталось никаких иллюзий по поводу "басманного правосудия", - добавила журналистка. Она назвала "антиконституционной" статью 207.3 УК РФ, по которой ее судят (распространение фейков о военной операции).

"Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее", - добавила Овсянникова.

После побега Овсянникову объявили в федеральный розыск, где она находится – неизвестно.