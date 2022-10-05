В Счетной палате заявили, что продовольственная безопасность России обеспечена

Продовольственная безопасность России обеспечена, причем по целому ряду товаров - с большим запасам. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов на "правительственном часе" в Совете Федерации. Тезисы его доклада опубликованы на сайте контрольного ведомства.

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Он отметил, что за последние три года объемы производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении выросли на 30%, мы обеспечены практически всеми основными видами продовольствия. А по мясу, мясопродуктам, растительному маслу, сахару, рыбе пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности превышены в несколько раз.

В нынешнем году на реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства предусмотрен рост финанстрования на 15%, или 376 млрд рублей. Однако требует особого внимания обеспеченность отрасли сельхозтехникой и оборудованием. Так, за последние три года в сельхозорганизациях, которые являются основными производителями продукции, произошло снижение количества тракторов и комбайнов на 4%, свеклоуборочных машин – на 9,5%. В текущем году на обновление парка сельхозтехники АО "Росагролизинг" предусмотрено 16 млрд рублей для поставки сельхозпроизводителям порядка 7,5 тыс. единиц техники на условиях финансовой аренды. Этого недостаточно.

Кроме того, самообеспеченность семенным материалом составляет 65% при плане 75%. Высокая импортозависимость отмечается по семенам сахарной свеклы и картофеля - от 50 до 90%. На решение этих задач направлен федеральный проект "Научно-техническое обеспечение развития АПК".

Также есть проблемы по рыбохозяйственному комплексу. Нужны программы производства отечественных кормов для рыб. Например, для форели и семги корма закупаются за границей, как и рыбопосадочный материал».

Нуждается в модернизации и отечественный рыбопромысловый флот и перерабатывающие мощности.

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, доля импортных продуктов в холодильнике россиян снизилась за последние 10 лет на треть - до четверти всех продуктов. Основным партнером по продовольственному импорту является Белоруссия (13,5%, в первую очередь мясная и молочная продукция), Турция (5,5%, преимущественно фрукты и овощи), Бразилия (4,7%), Эквадор (4,3%) и Китай (4,2%). При этом 28,7% поставок приходится на страны, поддержавшие антироссийские санкции.