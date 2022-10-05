Фейков много. Мерзлякова опровергла слухи о поножовщине в 32-ом военном городке

Информация о поножовщине с 13 ранеными в 32-ом военном городке в Екатеринбурге оказалась фейком. Об этом рассказала журналистам уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Что касается 32-го военного городка, тут прибыли люди с достаточной степенью опьянения. Тем не менее, 32-ой городок меня пригласил посмотреть, что там происходит. Я все это видела своими глазами. Но поножовщина с 13 ранеными не подтверждается, и мы специально еще раз с Татьяной Николаевной (Москальковой) будучи в 32-ом городке проверили слухи, и не подтвердили это ни военный прокурор, ни гарнизонный командир", - рассказала Мерзлякова.

Омбудсмен также призывала не доверять фейкам, которых сейчас весьма много, и отбрасывать их сразу.