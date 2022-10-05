На станции Шарташ в Екатеринбурге грузовые вагоны сошли с рельсов

В Екатеринбурге выясняют причины схода с рельсов грузовых вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в 11 часов 20 минут в парке железнодорожной станции Шарташ Свердловской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженых строительными материалами. Все случилось при производстве маневровых работ.

По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, а движение поездов не приостанавливалось.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Также свою проверку по факту случившегося уже начала Свердловская транспортная прокуратура.