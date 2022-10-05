05 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Имущество Соликамского магниевого завода останется под арестом

Арбитражный суд Уральского округа отказал "Соликамскому магниевому заводу" в удовлетворении кассационной жалобы о снятии обеспечительных мер в виде ареста активов завода.

Как сообщает "Ъ", они были наложены после судебного акта об изъятии в собственность государства более 89% акций, принадлежавших Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову.

Представители СМЗ указывали, что обеспечительные меры существенно затрудняют организацию и ведение хозяйственной деятельности завода и могут привести к его полной остановке. Кроме того, они осложняют закупку товаров, необходимых для функционирования предприятия. Отдельно в жалобе отмечается, что завод поставляет продукцию для гособоронзаказа. По этим контрактам, полагают на СМЗ, также могут возникнуть затруднения. В итоге суд в удовлетворении жалобы отказал, мотивировав это тем, что свои доводы предприятие не подтвердило.

Сейчас прокуратура пытается добиться изъятия акций в пользу Росимущества еще у 12 акционеров СМЗ.

Как сообщало Накануне.RU, Пестрикова обвиняют в пособничестве в злоупотреблении гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву. Сообщается, что Пестриков заключил с заводом договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых.

В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в "Фин-Проект". Однако обеспечить возврат займа оно не могло. Уртаева отправили в СИЗО, а потом под домашний арест. Ему инкриминировали также растрату в особо крупном размере. Пестриков скрылся. Он также обвиняется в хищении средств предприятия.

Теги: Соликамский магниевый завод, акционер, Игорь Пестриков, арест, имущество



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