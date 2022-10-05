Путин назначил врио глав и губернаторов четырех новых регионов

Президент России назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых российских регионов: ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Фактических изменений не произошло: врио губернаторов и глав стали те люди, которые занимали аналогичные должности до подписания договоров о вхождении в состав РФ.

Врио главы Донецкой народной республики стал Денис Пушилин, врио главы Луганской народной республики – Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области – Леонид Балицкий, врио губернатора Херсонской области – Владимир Сальдо.

Предполагается, что в следующем году в регионах в единый день голосования (сентябрь) пройдут выборы глав и региональных парламентов, избранные должностные лица уже не будут носить приставку врио.