05 Октября 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: 1 канал

Путин назначил врио глав и губернаторов четырех новых регионов

Президент России назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых российских регионов: ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Фактических изменений не произошло: врио губернаторов и глав стали те люди, которые занимали аналогичные должности до подписания договоров о вхождении в состав РФ.

Врио главы Донецкой народной республики стал Денис Пушилин, врио главы Луганской народной республики – Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области – Леонид Балицкий, врио губернатора Херсонской области – Владимир Сальдо.

Предполагается, что в следующем году в регионах в единый день голосования (сентябрь) пройдут выборы глав и региональных парламентов, избранные должностные лица уже не будут носить приставку врио.

Теги: назначение, врио, владимир путин, губернаторы



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