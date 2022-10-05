05 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
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Таможня между ДНР, ЛНР и Россией перестала существовать

С нуля часов сегодняшнего дня таможня между республиками Донбасса и остальной Россией перестала существовать.

Накануне власти ДНР заявили, что в связи с ратификацией Договора между РФ и ДНР о принятии ДНР в состав России и образования в ее составе нового субъекта государственная граница приобретает статус административной границы между субъектами РФ с нуля часов дня, следующего за днем подписания президентом России соответствующего закона.

При этом интересно, что новость о подписании президентом РФ соответствующих федеральных конституционных законов появилась только сегодня утром, но уже вчера было известно, что с нуля часов 5 октября таможня перестанет работать. Эти объявления были размещены накануне на КПП. Правда, законы были подписаны все-таки 4 октября.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пока сохраняется паспортный контроль и контроль на перевозку запрещенных предметов из-за опасности провоза оружия, взрывчатки и т.п. Однако таможенный контроль и таможенные операции отныне исчезают.

По его словам, "планируется в самое ближайшее время сделать совмещенный пост один, что упростит максимально пересечение границы". Также паспорта ДНР больше выдаваться не будут, так как ДНР перестала быть отдельным государством.

Напомним, границы новых регионов, сопряженных с территорией Украины, являются государственной границей России. В данный момент они временно полностью не контролируются и фактически еще не существуют из-за продолжающихся боевых действий.


Теги: ДНР, ЛНР, таможня, граница



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