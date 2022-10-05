Патрушев раскритиковал уровень антитеррористической безопасности в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал уровень безопасности в Крыму. По его словам, на фоне специальной военной операции на Украине в республике наблюдается высокий уровень террористических угроз. Он призвал немедленно устранить пробелы в безопасности региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов, присутствовавший на совещании под председательством Патрушева в Севастополе, не стал акцентировать внимание на критике, просто отметил в своем Telegram-канале, что "профильным ведомствам" поручили усилить меры защиты объектов, повысить эффективность работы по пресечению экстремизма.