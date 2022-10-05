Путин подписал ратифицированные парламентом договоры о четырех новых регионах России

Президент России Владимир Путин подписал ратифицированные парламентом договоры о присоединении к РФ четырех новых регионов – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также федеральные конституционные законы, которые будут регулировать процесс присоединения новых субъектов.

С момента подписания документы считаются вступившими в силу.

Законы о вступлении новых территорий в состав РФ накануне утвердили в Совете Федерации, а до этого – в Госдуме. Предполагается, что переходный период, когда власть, экономика и социальная политика в новых регионах будет приводиться в соответствии с российскими нормами, займет несколько лет: некоторые переходные нормы будут действовать, например, до 2028 года с возможностью продления.