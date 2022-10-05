Российские войска временно оставили север Херсонской области

Российские войска оставили север Херсонской области и закрепляются на новых рубежах. Местные власти уверены, что это временно и ВСУ удастся выбить с территорий, которые они пока что захватили.

На "карте спецоперации", которую вчера разместило РИА Новости, оставление севера региона уже обозначено. На ней видно, что наши войска отошли примерно на 30 километров на юг от северной границы России на правом (западном) берегу Днепра, а боевики контролируют до 1,5 тысяч квадратных километров территории области. При этом и ранее север региона не контролировался полностью, так что территориальные потери в результате произошедшего отступления примерно в два раза меньше.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на этом направлении боевики сконцентрировали большие силы, во много раз превосходящие российские. Поэтому оставление приграничной территории - вынужденная мера. Он уверен, что до Херсона ВСУ не дойдут и будут выбиты со всей территории России.

"Все, кто пришел с оружием на территорию Херсонской области Российской Федерации, будут уничтожены. Укронацисты, захватывая села на Херсонщине, постоянно затягивают на своей шее удавку. Все, кто несерьезно относятся к моим предостережениям, очень сильно пожалеют. В Херсон нацисты не зайдут. Запомните это и верьте мне", - написал Стремоусов.

Он записал ролик из центра Херсона, сказав, что в городе спокойная обстановка.

Украинские войска начали большое наступление на севере Херсонской области 3 октября. Им удалось вклиниться в нашу оборону и дойти до села Дудчаны на берегу Днепра (что в тот же день признало Минобороны РФ). При отходе российские военные подорвали мост через местное водохранилище, чтобы затруднить дальнейшее продвижение нацистов, и закрепились в южной части села, по которому, как заявили местные власти, проходит линия фронта. Прорыв ВСУ вдоль Днепра и стал основной причиной временного оставления севера региона.

Военкор Юрий Котенок пишет, что "отход на Херсонском направлении, конечно же, не Балаклея-2".

"Разница большая. На данный момент на Херсонском направлении войска отходят организованно. Это не бегство. Командующий направлением укорачивает линию фронта. Там поля, степь, редкая цепь опорников, которую ВСУ прорвали. Из-за того, что нет сил, мы укорачиваем линию фронта, ликвидируя угрозу с фланга после прорыва у Золотой Балки и уплотняя боевые порядки. Ничего в этом хорошего нет, но отступление отступлению рознь. Бегство из-под Балаклеи, Изюма с бросанием техники, боеприпасов, арты и то, что сейчас, — разные вещи", - заявил Котенок.

Как считает первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков, целью командования, видимо, является сокращение линии фронта и превращение ее в непрерывную, а не очаговую.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что линия фронта уменьшилась примерно в два раза.

"Нужно выиграть время и сбить наступательный порыв противника, попытаться удержать его до тех пор, пока не будут подготовлены резервы", - сказал он.

Канал "Рыбарь" прогнозирует, что украинское командование планирует штурм российских позиций в окрестностях Правдино и Снегиревки с целью разрезания фронта и создания плацдарма для наступления на Херсон. А города необходимо готовить к серьезной обороне.