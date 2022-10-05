05 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 180 га за сутки

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за минувшие сутки сократилась на 180 гектаров.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по данным на 10 часов утра 5 октября в регионе зарегистрировано 11 природных пожаров на общей площади 208 гектаров. Девять возгораний локализованы и не распространяются.

Очаги зафиксированы в Артемовском, Красноуральском, Сосьвинском городских округах, в Алапаевском, Байкаловском, Ирбитском, Режевском и Тугулымском лесничествах. К ликвидации природных пожаров привлечено более 130 специалистов Авиалесоохраны, лесничеств и арендаторов. Также задействовано 36 единиц специализированной лесопожарной техники.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области отмечают, что в отдельных районах Среднего Урала сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее в свердловском Минприроды обвинили в возникновении лесных пожаров сборщиков дикоросов.

Теги: лесные пожары, площадь, Свердловская область



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