В Челябинской области КСП проверит расходы министерства образования на проект "Молодые профессионалы"

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использование бюджетных средств на развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, проверки пройдут в региональном министерстве образования и науки и подведомственных ему профессиональных образовательных организациях.

Программа контрольного мероприятия предусматривает проверку расходов, направленных на достижение результата регионального проекта "Молодые профессионалы". В частности, аудиторы оценят затраты на оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций, на улучшение материально-технической и учебно-методической базы организаций, на обеспечение проведения демонстрационных экзаменов и на ремонт и оснащение помещений мастерских.