Пентагон допускает удары ВСУ ракетами ATACMS по целям в Крыму

05 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК За рубежом
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Пентагон допускает удары ВСУ ракетами ATACMS по целям в Крыму

Пентагон допускает, что  ВСУ могут наносить удары ракетами ATACMS из систем залпового огня HIMARS по целям в Крыму.

В целом военное ведомство США считает, что у ВСУ есть возможность поразить большинство объектов на поле боя – это позволяет делать имеющееся у Киева вооружение.

Представитель Пентагона Лора Купер, перечисляя виды вооружений, которые Вашингтон собирается поставить на Украину в рамках нового пакета военной помощи, заявила: "И просто для ясности: Крым — это Украина".

Ранее власти США и Украины заявляли, что договорились о применении такого оружия как HIMARS для ударов только по территориям внутри украинского государства, но не по российским землям. При этом Крым, ДНР и ЛНР и Вашингтон, и Киев считают украинскими.

В июле Белый дом отказался поставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 километров. По информации NBC, против поставок этого вооружения выступают в Пентагоне. В России на это заявляли, что такая военная помощь станет символом переходом "красной черты со стороны США", напоминает радио "Говорит Москва".

Теги: Пентагон, всу, ATACMS, крым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети