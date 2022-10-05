Пентагон допускает удары ВСУ ракетами ATACMS по целям в Крыму

Пентагон допускает, что ВСУ могут наносить удары ракетами ATACMS из систем залпового огня HIMARS по целям в Крыму.

В целом военное ведомство США считает, что у ВСУ есть возможность поразить большинство объектов на поле боя – это позволяет делать имеющееся у Киева вооружение.

Представитель Пентагона Лора Купер, перечисляя виды вооружений, которые Вашингтон собирается поставить на Украину в рамках нового пакета военной помощи, заявила: "И просто для ясности: Крым — это Украина".

Ранее власти США и Украины заявляли, что договорились о применении такого оружия как HIMARS для ударов только по территориям внутри украинского государства, но не по российским землям. При этом Крым, ДНР и ЛНР и Вашингтон, и Киев считают украинскими.

В июле Белый дом отказался поставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 километров. По информации NBC, против поставок этого вооружения выступают в Пентагоне. В России на это заявляли, что такая военная помощь станет символом переходом "красной черты со стороны США", напоминает радио "Говорит Москва".