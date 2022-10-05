05 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале судят рабочих, которые после убийства приятеля закопали его дважды

На Среднем Урале судят двух мужчин, убивших своего приятеля и закопавших его на территории садоводческого товарищества. Им грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 31 мая этого года в садовом доме на участке в СНТ "Заречное". На данном участке рабочие по найму возводили баню и в тот вечер выпивали. В момент посиделок разгорелся конфликт, в ходе которого двое накинулись на одного. В результате последний был жестоко избит и задушен.

Желая скрыть следы преступления, первоначально злоумышленники закопали тело на данном садовом участке. Однако решив, что их смогут быстро разоблачить, убийцы перенесли и закопали труп на садовом участке неподалеку. В дальнейшем оба все равно были задержаны.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд. Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги: убийство, суд, рабочие, прокуратура



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