Анджелина Джоли подала в суд на бывшего мужа Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала в суд на своего бывшего мужа Брэда Питта, впервые подробно изложив в публичных судебных документах эпизоды жестокого обращения с ней и их детьми, которые в итоге привели к разводу, пишет Hollywood Reporter.

Иск подан в рамках другого судебного разбирательства: пара не может разделить совместное имущество, а конкретно – винодельню шато Мираваль во Франции, приносящую бывшим супругам приличный доход.

В новом иске Джоли описывает их с мужем ссору на борту частного самолета в 2016-м году, во время которой Пит, по ее словам, "душил одного из детей, другого ударил по лицу", при этом оскорбляя всю семью. "Питт схватил Джоли за голову и тряс ею, затем схватил за плечи и снова встряхнул, а потом толкнул о стену", - говорится в иске.

Джоли также сообщает, что бывший муж пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении, по которому она не могла бы говорить о физическом и эмоциональном насилии Питта над семьей за пределами судебных стен.