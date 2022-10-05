05 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото:meme-arsenal.com

Анджелина Джоли подала в суд на бывшего мужа Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала в суд на своего бывшего мужа Брэда Питта, впервые подробно изложив в публичных судебных документах эпизоды жестокого обращения с ней и их детьми, которые в итоге привели к разводу, пишет Hollywood Reporter.

Иск подан в рамках другого судебного разбирательства: пара не может разделить совместное имущество, а конкретно – винодельню шато Мираваль во Франции, приносящую бывшим супругам приличный доход.

В новом иске Джоли описывает их с мужем ссору на борту частного самолета в 2016-м году, во время которой Пит, по ее словам, "душил одного из детей, другого ударил по лицу", при этом оскорбляя всю семью. "Питт схватил Джоли за голову и тряс ею, затем схватил за плечи и снова встряхнул, а потом толкнул о стену", - говорится в иске.

Джоли также сообщает, что бывший муж пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении, по которому она не могла бы говорить о физическом и эмоциональном насилии Питта над семьей за пределами судебных стен.

Теги: анджелина джоли, брэд питт, развод, суд, иск, домашнее насилие



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