05 Октября 2022
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Фото: Накануне.ru

Тюменец получил 12 лет тюрьмы за сексуальные действия в отношении детей

Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении местного жителя 1985 года рождения, признанного виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 12 сентября 2021 года вблизи детской спортивной площадки играли трое малолетних детей. Проезжавший мимо мужчина остановился около них и совершил в отношении несовершеннолетних иные действия сексуального характера. Дети напугались, убежали домой и рассказали об этом своим родителям, которые в свою очередь и обратились по этому поводу в правоохранительные органы. В судебном заседании мужчина вину в предъявленном ему обвинении не признал. Однако, свидетели, психологи, родители потерпевших и сами дети полностью подтверждают произошедшие события.

По месту жительства осужденный характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Также известно, что семья осужденного неоднократно награждалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год.

Осужденный и его адвокат с приговором не согласились. Была подана апелляция в Тюменский областной суд, в которой они просили апелляционную коллегию приговор изменить в части сокращения срока наказания, ссылаясь на необоснованную суровость. Вышестоящая инстанция оставила жалобу - без удовлетворения, приговор - без изменения.

Теги: тюрьма, приговор, сексуальные действия, дети



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