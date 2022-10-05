Пермские полицейские установили личность матери мальчика, оставленного у ТЦ

В Перми установили личность родителей ребенка, найденного накануне около ТРК "Спешилов". Об этом сообщается в официальном telegram-канале "Полиция Прикамья".

"Личность мальчика и его матери установлена. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о привлечении матери к ответственности", - говорится в сообщении.

Мальчик был обнаружен накануне прохожими, около 19.30. Взрослых рядом с ним не было. Ребенку на вид 5-6 лет, он был одет в синий комбинезон с желтыми надписями, на голове серая шапка. Полицейские забрали мальчика в отдел полиции Ленинского района.