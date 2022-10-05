МИД Казахстана вызовет российского посла – поговорить о тональности заявлений Захаровой

Министерство иностранных дел Казахстана ответило на резкую критику со стороны Москвы за то, что украинский посол Петр Врублевский до сих пор не выслан из Астаны.

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет страну после назначения нового посла, заявили в МИД Казахстана. Кандидатура нового посла Украины находится на рассмотрении.

При этом МИД Казахстана сегодня вызовет российского посла "для разговора", сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Поводом стал тон, которым накануне российская коллега Смадиярова Мария Захарова отчитывала власти Казахстана.

В казахстанском МИДе сочли, что тональность слов Захаровой "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".