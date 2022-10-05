05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

Но вы держитесь: в бюджете Омской области не нашлось денег на выплаты мобилизованным

Мобилизация подсветила проблему неравной бюджетной обеспеченности регионов. В Москве всем мобилизованным будут выплачивать дополнительные 50 тыс. руб. ежемесячно, в Омской области на это денег нет.

Губернатор Омской области Александр Бурков ответил на видеообращение мобилизованных, попросивших сделать единовременные выплаты для их семей.

"По уровню бюджетной обеспеченности Омская область сместилась с 29 на 51 место. В Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей. Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета", - пожаловался Бурков.

Он предложил подождать, когда проблему решат в Москве: "В настоящее время в федеральном центре предпринимают меры для бюджетного выравнивания. На это нужно какое-то время. Речь идет о том, чтобы нормативно утвердить соцпакет призывникам и членам их семей по всей стране".

Омский "соцпакет" мобилизованных не назовешь широким. "Я подписал распоряжение о дополнительной выплате мобилизованным работникам госучреждений и предприятий в размере не меньше месячной зарплаты. То же настоятельно рекомендуется сделать бизнесу", - написал Бурков. Неизвестно, прислушаются ли частники к рекомендациям губернатора.

Теги: мобилизация, омская область, александр бурков



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