Госдолг США вплотную приблизился к установленному максимуму

Госдолг США впервые превысил $31 трлн, это данные Минфина страны. В 1993 году этот показатель составлял $4,3 трлн, с тех пор только повышался.

Большая часть долга - $24,29 трлн – это так называемый публичный долг, остальное – внутриправительственный долг США.

При этом текущий потолок госдолга, который президент Джо Байден одобрил в конце прошлого года, составляет $31,4 трлн, отмечает РБК.

Предыдущий установленный максимум составлял $30 млн, его США перешагнули в начале февраля. Ожидалось, что до такого размере госдолг США вырастет на несколько лет позже, но расходы на борьбу с ковидом ускорили процессы.

Весной этого года Конгресс выражал опасения по поводу роста госдолга. По мнению парламентариев, инвесторы могут потерять уверенность в том, что США всегда платят по долгам. Это привело бы к резкому увеличению ставок кредитов и росту инфляции, которая и так высока – в июне она превышала 9%.