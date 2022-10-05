На Южном Урале вальщика леса осудили за незаконную вырубку деревьев

Часть ущерба мужчина возместил. По решению суда он должен выплатить 1 млн рублей в счет причиненного им ущерба.

В Челябинской области вальщика леса Шемахинского участкового лесничества приговорили к 3 годам лишения свободы условно за незаконную рубку лесных насаждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.





