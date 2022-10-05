СМИ: Альтернативой "Миру" в Турции может стать платежная система Troy

Анкара ведет переговоры с Москвой о возможном использовании в качестве альтернативы картам "Мир" турецкой платежной системы Troy. Об этом пишет турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники в банковской сфере.

Отмечается, что система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, поэтому "США нелегко будет найти повод для вмешательства", передает РИА Новости.

После того, как США пригрозили турецким банкам вторичными санкциями за использование российской платежной системы "Мир", кредитные организации страны стали одна за другой отказываться от "Мира".