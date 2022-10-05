05 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга отчитались о 100% включении отопления в городе

В администрации Екатеринбурга отчитались о полной готовности уральской столицы к отопительному сезону.
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"На данный момент все 8,3 тысячи жилых домов и 1,2 тысячи объектов социально-культурной сферы подключены к отоплению", - заявил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Александр Брагин.

По его словам, городской тепловой компанией были проведены четыре серии гидравлических испытаний, позволившие выявить слабые места инженерных сетей. По окончании каждого из этапов рабочие починили прорвавшиеся трубы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, для укрепления сетей городские службы выполнили перекладку 55 километров труб теплоснабжения, 24 километра – водоснабжения и 8 километров – водоотведения. Помимо этого, специалисты произвели более 10 тысяч ремонтов или замен узлов управления систем центрального отопления жилых домов и внутридомовых инженерных коммуникаций.

Как отметили в мэрии, глава города Алексей Орлов поручил поддерживать бесперебойное поступление тепла, а также поставил задачу по минимизации количества аварий.

Теги: отопление, включение, мэрия, Екатеринбург



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