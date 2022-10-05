Посол США в РФ назвал Америку участником конфликта на Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о предоставлении Вашингтоном Киеву оружия.

"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", - сказал Антонов, его цитирует посольство России в США.

Поставки Америкой и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада.

"Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьезным последствиям", - сказал Антонов.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон не будет возражать против использования западного оружия в регионах Украины, которые после проведения референдумов аошли в состав России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого и Киев, и Вашингтон заявляли, что существует договоренность, по которой поставляемое Украине западное оружие не должно использоваться в наступательных целях и на территориях России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что это условие соблюдается, хотя подчеркивал, что территории Донецкой и Луганской республик, а также Крым Киев считает своей территорией. Российские и донбасские военные заявляли, что американское оружие используется для обстрелов ЛНР и ДНР.