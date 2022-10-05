Бизнес попросил Мишустина продлить мораторий на проверки

Президент объединения "Опора России" Александр Калинин обратился к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса.

Он был введен в марте 2022 года в качестве антикризисной меры, его срок истекает в конце текущего года. Введение этой меры позволило втрое снизить количество проверок, следует из письма. Калинин ссылается на данные Минэка. В документе говорится, что благодаря мораторию предприниматели смогли в кризисный период сосредоточиться на бизнес-процессах, не отвлекаясь на взаимодействие с контрольно-надзорными органами. При этом роста числа случаев причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, зафиксировано не было, отметил президент объединения.

Кроме того, в связи с обновлением законодательства о государственном контроле и надзоре бизнесу требуется время на адаптацию, сообщают "Ведомости".