05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: 1 канал

Обращение Путина о присоединении новых регионов посмотрели более 15 млн жителей крупных городов

Телевизионную трансляцию выступления главы государства Владимира Путина 30 сентября смотрели 15,1 млн жителей России старше четырех лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

Об этом следует из информации Mediascope. Данные учитывают домашний и дачный просмотр. В этом году выступление транслировали 20 каналов, в том числе развлекательные – СТС, ТНТ, "2 х 2".

В своем обращении на церемонии президент призвал "киевский режим" прекратить боевые действия и продолжить переговорный процесс. В этот день в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ.

Теги: Путин, телевидение, россияне, исследование



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