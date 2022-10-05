В ближайшие три года Федеральная космическая программа подорожает на 70 млрд руб

Кабмин России планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг.

Речь идет о росте на сумму свыше 73 млрд руб. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг. В 2023 году действующие бюджетные назначения на ФКП составляют 112,3 млрд руб., а еще спустя год – 118,5 млрд руб. Бюджетный прогноз на 2025 год составлял также 118,5 млрд руб. При этом в материалах к проекту бюджета указано, что в 2023 году на космическую программу будет выделено 133,1 млрд руб. (+21 млрд руб.), в 2024 году – 140,5 млрд руб. (+22 млрд руб.), в 2025 году – 148,5 млрд руб. (+30 млрд руб.).

Как ожидается, дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа, а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, сообщают "Ведомости".

Напомним, расходы федерального бюджета России по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 году составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат.