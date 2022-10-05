В Россию вернулись дешевые горящие путевки

На туристический рынок России вернулись дешевые горящие путевки.

Об этом следует из данных агрегаторов по поиску туров. В настоящее время провести неделю в пятизвездочном отеле Турции или Египта с питанием по системе "всё включено" можно за 80–85 тыс. руб. на двух человек, что в два раза дешевле, чем в середине сентября.

Есть туры и за 52 тыс. руб. на двоих. По словам экспертов, это связано с частичной мобилизации: после 21 сентября спрос на услуги туроператоров упал на 30–50%.

Однако ситуация не продлится долго, говорят сами туроператоры. Горящие туры могут исчезнуть с рынка уже через одну-две недели, сообщают "Известия".