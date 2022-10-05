05 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

В Чехии и Испании больше не принимают UnionPay российских банков

Банкоматы чешского банка KB Bank более не принимают карты UnionPay.

Сотрудник службы поддержки сообщил, что еще одну или две недели назад карты китайской платежной системы обслуживались, но теперь нет. Речь в целом идет о картах UnionPay независимо от страны выпуска. Также в профильных чатах стали появляться массовые жалобы на отказ в приеме карт UnionPay в ряде банкоматов Испании. По словам пользователей, последние несколько дней не представляется возможным получить наличные по таким картам, хотя еще одну-две недели назад операции по ним успешно проходили.

Чаще всего проблемы возникали с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING, как с "пластиком" UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и Европейского союза. Уточняется, что ограничения коснулись российских и белорусских финансовых организаций, сообщают "Известия".

Теги: Чехия, Испания, UnionPay, банковские карты



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