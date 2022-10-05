Российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов

Авиакомпании России вывели из иностранных реестров 87 импортных авиалайнеров.

Об этом говорится в письме Министерства транспорта перевозчикам. Это вдвое больше, чем было в марте, когда тогда глава Минтранса Виталий Савельев говорил о наличии 44 "чистых" зарубежных самолетов.

Большая часть выведенного из инореестров парка принадлежит Utair - (27 штук), 22 самолета — группе "Аэрофлот", шесть Boeing 737-8 — S7.

"Победе" и "Уральским авиалиниям" не удалось снять с учета на Бермудах ни одного борта. Вывод самолетов из иностранных реестров означает, что эти машины можно использовать на рейсах за рубеж. Международный авиатрафик за январь–август превысил прогноз Минтранса, но эксперты говорят о необходимости наращивать "чистый" парк, сообщают "Известия".

Напомним, Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния страны (ФНБ).