05 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото:Накануне.RU

СМИ: Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть

Представители стран — членов Европейского союза согласовали новый пакет антироссийских санкций, в который выходит введение лимита цен на нефть.

Как пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов, 4 октября чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций, а 5 октября они утвердят окончательную версию текста.

Евросоюз может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа. При этом европейские политики, скорее всего отложат принятие итогового документа до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы.

Напомним, главы государств и правительств 27 стран Европейского союза на неформальном саммите в Праге 6-7 октября обсудят усиление санкций против Москвы, дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Киеву, а также защиту критически важной инфраструктуры сообщества после диверсии на "Северных потоках".

Теги: Евросоюз, нефть, санкции



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