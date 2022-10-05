Падение ставок по депозитам сменилось их ростом

С конца прошлой недели тренд на рынке банковских вкладов поменялся – кредитные учреждения начали повышать доходности по депозитам.

По данным маркетплейса "Финуслуги", индекс ставок по вкладам с 26 сентября по 2 октября вырос на 0,08–0,12 п. п. Средние значения выросли до 6,63–6,79% годовых: по депозитам на три месяца – 6,63% (+0,12 п. п.), на шесть месяцев – 6,85% (+0,08 п. п.), на год – 6,75% (+0,1 п. п.).

Неделей ранее, с 19 по 25 сентября, доходность по вкладам опускались: на 0,07–0,14 п. п., находясь в диапазоне 6,51–6,71%. В третьей декаде сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, упала на 0,2 п.п. с 6,74% до 6,54%. Это уровень середины октября прошлого года, когда ключевая ставка была 6,75%, тогда как сейчас она 7,5%.

В конце сентября ставки изменили 15 банков: максимальная доходность по депозитам в топ-20 банках достигла 8%, при этом большинство дают ставки в диапазоне 6-7%.

Среди крупных банков с 1 октября ВТБ повысил доходность по четырем сберегательным продуктам, а "Альфа-банк" для премиальных клиентов на депозиты от 1 млн руб. сроком на 1 год поднял ставку до 8%. В "Россельхозбанке" с 26 сентября самым доходным является вклад с растущей ставкой от 5% на срок до шести месяцев и до 7,5% на срок от 1 года до 1,5 лет. Также в конце сентября ставки повысили "ФК Открытие" на всю линейку рублевых вкладов сроком от 1 года, "Совкомбанк" – по вкладам от 6 месяцев до 3 лет, "Почта банк" – по вкладам на 6 и 12 месяцев. Банк "Зенит" увеличит доходность по всей линейке сберегательных продуктов с 4 октября.

Кредитные организации повышают ставки на фоне всплеска спроса на наличные у населения, сообщил представитель "Финуслуг". Такого же мнения придерживается директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов банка "Хоум кредит" Игорь Кривонос: высокая доходность должна стимулировать клиентов оставлять деньги в банках, сообщают "Ведомости".