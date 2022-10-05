"Росатом" готовится взять на себя управление ЗАЭС

Концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет, сообщают "Ведомости".

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС после вхождения региона в состав Российской Федерации должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно.