05 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

"Росатом" готовится взять на себя управление ЗАЭС

Концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет, сообщают "Ведомости".

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС после вхождения региона в состав Российской Федерации должна как можно быстрее перейти в собственность России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно.

Теги: Росатом, ЗАЭС



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