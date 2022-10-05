Россияне начали массово скупать товары для сна

Речь идёт, прежде всего, о матрасах и кроватях, которые сегодня можно приобрести со значительной скидкой. А в некоторых интернет-магазинах покупателю предлагают заказать такие изделия по индивидуальным размерам. Обустройство комфортного спального места становится трендом домашнего интерьерного обновления. А доступные цены на товары российского производства, дополняемые упомянутым дисконтом, подогревают интерес потенциальных заказчиков.

Ещё совсем недавно в этом сегменте наблюдался коммерческий продолжительный застой, вызванный пандемией коронавируса. Немногим продавцам удавалось заключать контракты на оптовую поставку спальных принадлежностей в лечебные учреждения, увеличившие количество койко-мест. В результате розничные онлайн продажи за полтора года упали более чем на 12%. Расширение торгового ассортимента российскими кроватями позволило повысить прибыльность специализированных интернет-магазинов. И в настоящее время на таких сайтах можно найти впечатляющий выбор достаточно качественной мебели для спальной комнаты, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами.

К слову об импортных матрасах – за полгода эта продукция практически покинула виртуальные прилавки из-за дороговизны и сложности с доставкой. Итальянские, испанские и немецкие матрасные блоки, стоимость которых начинается от 100 тыс. рублей, превратились в настоящие предметы роскоши. И эту нишу быстро заняли отечественные производители, которые стали выпускать премиальные матрасы с наполнителем из конского волоса и обивкой из дорогостоящих материалов. В результате стоимость таких элитных изделий к началу осени 2022 года не превышала 40-50 тыс. рублей.

Кроватно-матрасный бум положительно сказался на отрасли в целом, которая сегодня нуждается в принципиально новых решениях в области импортозамещения. В производстве матрасов из импортных материалов используется только кокосовая койра, поставки которой сегодня организуются с азиатского рынка. Изготовление древесностружечных плит ДСП и ДВП нуждается в наличии формальдегидных смол, которые традиционно поставлялись через Западную Европу. Но и этот вопрос уже решается в оперативном порядке с использованием альтернативного импорта. Так что в ближайшем будущем стопроцентно российские кровати и матрасы будут радовать покупателя лояльными ценами и достойным качеством.

По материалам портала https://ekaterinburg.matras.ru/

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