"К чему готовиться?" – у пищевой промышленности накопились вопросы к правительству

На форуме "Пищевое машиностроение-2022", который пройдет в столице 12 октября, специалисты надеются получить от правительства ответы о том, к чему готовиться в будущем – санкции и ограничения не дают отрасли нормально развиваться.

Как рассказал Накануне.RU президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, накопилась неопределенность – рынок стал больше, но при этом сохраняются проблемы с поставками оборудования на предприятия пищевой промышленности.

Сложное пищевое оборудование с элементами пневматики, гидравлики, другими компонентами последние годы приходило из-за рубежа, в основном из стран Западной Европы, многие из которых попали в категорию недружественных. В итоге компоненты, которые поставлялись много лет, оказались недоступны, и это вызвало необходимость серьезной перестройки производства, поиска новых поставщиков.

Сейчас, по словам Константина Бабкина, большинство проблем решено, поставщики найдены, но остаются проблемы с логистикой – раньше компоненты из европейских стран шли 2-2,5 недели, сейчас на альтернативные поставки нужны 2-2,5 месяца.

Все это требует дополнительного внимания от правительства, тем более в реалиях укрепившегося рубля, что снижает конкурентоспособность отечественного оборудования, потому что в валютном исчислении оно подорожало.

Константин Бабкин пояснил, что в отрасли надеются услышать от представителей профильных министерств планы на будущее по развитию пищевой сферы.

"Хотелось бы видеть согласованную и внимательную политику со стороны кабмина – нужны меры поддержки экспорта, нужно внимание при решении транспортных проблем, нужны налоговые льготы, доступные кредиты, дешевый металл, дешевая энергия", – пояснил Константин Бабкин.