05 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: twitter.com/joebiden

Байден будет баллотироваться на второй президентский срок – Белый дом

СМИ преподнесли сегодня в качестве сенсации (или, по крайней мере, новости) информацию об официальном подтверждении Белым домом намерения 79-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

При этом известно, что он и сам не раз заявлял об этом намерении, и делился им с окружением (например, с Бараком Обамой в бытность которого главой Белого дома являлся вице-президентом). Также официальные заявления о намерениях шефа делала ушедшая ныне в отставку пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Теги: джо байден, белый дом, президентские выборы



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