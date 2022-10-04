Байден будет баллотироваться на второй президентский срок – Белый дом

СМИ преподнесли сегодня в качестве сенсации (или, по крайней мере, новости) информацию об официальном подтверждении Белым домом намерения 79-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

При этом известно, что он и сам не раз заявлял об этом намерении, и делился им с окружением (например, с Бараком Обамой в бытность которого главой Белого дома являлся вице-президентом). Также официальные заявления о намерениях шефа делала ушедшая ныне в отставку пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.