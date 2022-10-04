05 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Оператор "Северного потока" не может приступить к обследованию поврежденных труб

Оператор газопровода "Северный поток" – "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG – заявил о невозможности обследовать поврежденные трубы в исключительных экономических водах Дании без соответствующих разрешений.

Ранее власти Дании приняли запрос на обследование, но выдача разрешения может занять до 20 дней.

В то же время владелец судна, готового выйти к месту инцидента для обследования в интересах Nord Stream AG, пока не может получить разрешение на отбытие со стороны министерства иностранных дел Норвегии.

Ранее шведские власти заявили, что вокруг поврежденного участка газопровода запрещено судоходство и остановка с якорем, водолазные работы и использование подводной аппаратуры.

Теги: северный поток, газопровод, обследование



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