05 Октября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: t.me/Prigozhin_hat

Публицист Рост: На такие фильмы, как "Лучшие в аду", надо ходить губернаторам, а не отменять

Губернатору Александру Беглову лучше бы самому ходить на такие фильмы, как картина Евгения Пригожина «Лучшие в аду», а не пытаться вставлять палки в колеса прокатчикам и оскорблять журналистов, считает публицист Андрей Рост.

Ранее РБК опубликовало новость о том, что во вторник, 4 октября, в петербургском кинотеатре «Родина» должен был пройти предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду». За два часа до начала руководство кинотеатра передумало показывать картину. По информации пресс-службы компании «Конкорд» виноват в этом губернатор Петербурга, который сначала запретил пускать на показ прессу, а потом и вовсе сам показ.

«Все-таки губернатор Петербурга Беглов не понимает, что хорошо, а что плохо. Уже к вечеру выяснилось, с чем связано заявление Пригожина о том, что губернатор помогает ВСУ Украины. Оказалось, что петербургский градоначальник, узнав о премьерном показе фильма Пригожина про ЧВК «Вагнера» под названием «Лучшие в аду» в кинотеатре «Родина», не придумал ничего лучше, как запретить журналистам работу в пределах кинотеатра. А в итоге показ и вовсе отменили. Судя по всему, для губернатора Беглова журналисты — это люди второго сорта, которыми можно пренебречь для своих личных хотелось. Такое в нашей профессии не любят. Впрочем, Пригожин тоже оскорбления прессы терпеть не стал и перенес показ в нормальный кинозал, заступившись за журналистов, которые хотели посмотреть фильм о специальной военной операции. Странная ситуация. Люди делают патриотическое кино, СМИ хотят об этом кино писать, а губернатор, главной целью, которого в настоящее время является как раз пропагандировать этот патриотизм, начинает вставлять палки в колеса. Такое возможно только в Петербурге», - заявил Рост.

С его мнением согласен и член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Очень мерзко, что бороться с патриотическим кино губернатор Беглов решил через унижение журналистов. Понятно, что Пригожин неоднократно критиковал главу по поводу многих ошибок в управлении города. Но тут речь идет о фильме, который сейчас нужен для нашей страны. Кажется, это гораздо важней чем личные обидки одного конкретного градоначальника. А Евгений Викторович как обычно не теряется. Запретили СМИ работать в одном кинотеатре, найдет для журналистов другой - получше. И это достойно. Ну а про кинокартину смогу сказать когда посмотрю, но, думаю, вряд ли она будет о чем-то другом кроме любви к родине и подвиге тех, кто ее защищает», - выразил свое мнение Бредихин.

Фильм «Лучшие в аду» рассказывает о бойцах-героях из состава ЧВК «Вагнер», отстаивающих государственные интересы нашей страны на территории Украины и защищающих мирное население Донбасса от киевского режима плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ, задействованными в СВО. Снятая по инициативе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина совместно с Героем России Алексеем Нагиным должна мотивировать добровольцев и россиян, призванных в рамках частичной мобилизации.

Теги: евгений пригожин, александр беглов, лучшие в аду, чвк вагнера, доонбасс



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