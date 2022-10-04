Bloomberg: Маск предложил завершить сделку по покупке Twitter

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил Twitter завершить сделку по покупке платформы по первоначальной цене – за $44 млрд, пишет Bloomberg. Хотя информация пока не подтверждена, акции Twitter на этой новости уже растут более чем на 12%. Агентство ссылается на письмо, которое Маск, якобы, направил руководству компании.

В июле этого года Twitter подал в суд на миллиардера, чтобы заставить его выполнить сделку по покупке социальной сети.

Иск был подан после того, как Маск уведомил юристов Twitter, что хочет расторгнуть соглашение о приобретении платформы за $44 млрд. В письме бизнесмена говорится, что Twitter "существенно нарушил несколько положений сделки". В частности, Маск обвиняет компанию в сокрытии данных о количестве ботов и спам-аккаунтов.

Юристы Twitter в своем исковом заявлении указывали, что "в апреле 2022 года Маск заключил обязывающее соглашении о покупке, пообещав приложить все усилия для заключения сделки". "Теперь, менее чем через три месяца, Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не служит его личным интересам", - считали в компании.

Маск, узнав об иске, написал в своем Twitter-аккаунте: "О, ирония судьбы, лол".

Сообщается, что в первоначальном соглашении была предусмотрена штрафная санкция за отказ от сделки - $1 млрд.

Первоначально Маск заявлял, что одна из целей покупки Twitter – уничтожить ботов. Потом он начал выражать обеспокоенность тем, что на платформе может быть больше ботов, чем Twitter публично говорит. Он потребовал предоставить ему данные о реальном числе ботов.

Некоторые аналитики предположили, что Маску просто нужен был предлог для выхода из сделки, стоимость которой сейчас кажется завышенной после падения акций Twitter и рынка технологий в целом.