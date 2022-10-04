МИД России назвал позицию Дании по взрывам на "Северном потоке" "гадкой и противозаконной"

Министерство иностранных дел России назвало "гадкой и противозаконной" позицию Дании по расследованию взрывов на газопроводах системы "Северный поток". Большая часть утечек была обнаружена в исключительной экономической зоне этой страны близ острова Бронхольм.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод дал команду своим представителям отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию.

"Кофод объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии… и отвлечь внимание от событий на Украине". Датский министр дошёл до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов" (!). Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова привела доводы, в том числе косвенные, в пользу того, что за диверсией действительно может стоять Запад. Она не стала упоминать речь президента России на подписании договоров о вступлении в РФ новых регионов – тогда Путин заявил, что к диверсии причастны "англосаксы".