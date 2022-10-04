Журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО до 7 ноября

Журналистку, автора блога "Адские бабки" Александру Баязитову суд оставил в СИЗО до 7 ноября. Баязитову обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка", она вину не признает и утверждает, что не совершала никаких преступлений.

"Хочу напомнить, что никуда не скрывалась и добровольно пустила полицию, потому что считаю себя невиновной. Мне сбегать незачем. Оставлять меня под стражей, потому что у меня есть ноги, считаю не очень правильным", - сказала Баязитова в суде.

Журналистка рассказала, что в целом условия в СИЗО приемлемые, ей передают посылки и лекарства (женщина больна сахарным диабетом). Но при этом следователь не отвечает на ее ходатайства, ей не дают связаться с матерью, следственных действий с августа с журналисткой не проводилось.