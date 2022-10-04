В МИД России вызвали казахстанского посла – из-за украинского посла Врублевского

В МИД России вызвали посла Казахстана Ермека Кошербаева. Причиной стала "задержка" с высылкой из республики украинского посла Петра Врублевского, призывавшего "убивать как можно больше русских". Кошербаеву "было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что после заявлений Врублевского Россия потребовала высылки этого дипломата. И казахстанская сторона пообещала это сделать.

"К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии", - возмутилась Захарова.