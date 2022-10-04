04 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: В ЕС осталась только одна страна, возражающая против введения потолка цен на российскую нефть

В ЕС осталась одна страна, выступающая против введения предельных цен на российскую нефть – Мальта. Греция и Кипр, по данным издания Euroactive, сняли свои возражения против согласованной большинством стран Евросоюза санкции.

В конце сентября стало известно, что США совместно с партнерами по G7 также начали процесс определения потолка цены на российскую нефть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть, Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления. Представитель Кремля отметил, что введение ограничений цены на российскую нефть странами G7 приведет к существенной дестабилизации рынка. У России есть альтернативные сценарии на этот случай, добавил Песков, нефть будет перенаправлена в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Теги: мальта, нефть, санкции



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