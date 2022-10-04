04 Октября 2022
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Общество В России
Фото: t.me/shot_shot / Telegram-канал Shot

Арестованной журналистке Баязитовой не дают поддерживать связь с матерью

Сегодня в Москве суд продляет срок ареста фигуранткам дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" – пиарщицам Ольге Архаровой и Инне Чуриловой, а также журналистке Александре Баязитовой. В отличие от первых двух Баязитова вину не признает.

Больная сахарным диабетом Баязитова рассказала журналистам, что в СИЗО ей передают посылки и необходимые лекарства, а вот поддерживать связь с матерью не удается, хотя подозреваемая написала уже четыре ходатайства – следователь бездействует.

По словам Баязитовой, за два месяца с ней не производилось никаких следственных действий, не назначались экспертизы, следователя она видит только на суде.

Также она рассказала, что сейчас сидит в камере на тридцать человек с "особо тяжкими" подозреваемыми, которым вменяют убийства и терроризм, при этом Баязитова находит их довольно приятными людьми.

Также Баязитова рассказала, что предложила начальнику СИЗО завести телеграм-канал и даже расписала его концепцию. По её словам, руководитель "пока думает" над этой идеей.

Заключение Баязитовой под стражу в очередной раз вызвало разговоры о том, что судам следует чаще назначать меры пресечения, не связанные с арестом, если речь не идет о тяжких преступлениях. В частности, в поддержку перевода Баязитовой под домашний арест высказывались сенаторы (об этом много писал глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас) и члены Совета по правам человека при президенте РФ. Но пока ситуация не изменилась.

Теги: александра баязитова, арест, суд, следствие



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