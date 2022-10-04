СМИ: За две недели мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек

За две недели с начала мобилизации, в ходе которой планируется призвать 300 тыс. человек, Россию покинуло уже около 700 тыс. человек, посчитали в Forbes. Какая часть из них является туристами и собирается вернуться – неизвестно.

По оценке одного из источников издания, знакомого с оценками ситуации в Кремле, из России уехал почти миллион человек. Другой собеседник в администрации президента говорит о 600-700 тыс. россиян.

С 21 сентября – дня объявления мобилизации – из России в Казахстан въехало более 200 тыс. россиян, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов. Он добавил, что выехали из Казахстана 147 тыс. россиян.

"Когда только объявили [о частичной мобилизации], были заторы. Со вчерашнего дня вернулось в прежний темп. Например, вчера более семи тысяч граждан РФ въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле", — приводит слова министра Tengrinews.

При этом всего 68 россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана, Ахметжанов назвал эту цифру "очень маленькой".