04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России
Фото: Накануне.ru

СМИ: За две недели мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек

За две недели с начала мобилизации, в ходе которой планируется призвать 300 тыс. человек, Россию покинуло уже около 700 тыс. человек, посчитали в Forbes. Какая часть из них является туристами и собирается вернуться – неизвестно.

По оценке одного из источников издания, знакомого с оценками ситуации в Кремле, из России уехал почти миллион человек. Другой собеседник в администрации президента говорит о 600-700 тыс. россиян.

С 21 сентября – дня объявления мобилизации – из России в Казахстан въехало более 200 тыс. россиян, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов. Он добавил, что выехали из Казахстана 147 тыс. россиян.

"Когда только объявили [о частичной мобилизации], были заторы. Со вчерашнего дня вернулось в прежний темп. Например, вчера более семи тысяч граждан РФ въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле", — приводит слова министра Tengrinews.

При этом всего 68 россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана, Ахметжанов назвал эту цифру "очень маленькой".

Теги: мобилизация, россияне, эмиграция, мигранты



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