В ОНФ Тюменской области поступило 1355 обращений по вопросам мобилизации. По 1175 были даны разъяснения. Еще 180 находятся в работе, сообщает РБК-Тюмень.



25 человек уже вернулись домой. По данным Общероссийского народного фронта, из числа обратившихся мобилизованных не все против службы, но у некоторых возникают обстоятельства, требующие их присутствия дома.



"Вопросы всегда поступают разные. К каждому – индивидуальный подход. Все рассматриваем на координационном совете", – рассказали в ОНФ.





